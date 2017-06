Paddington 2 trailer

Michael Bond brit kimértséggel szeretni való medvebocsa két és fél évvel ezelőtt botladozott be a vászonra és ezzel az életünkbe, és mi minden további nélkül beleszerettünk. Az angol miliő szinte kézzel fogható közelségbe került általa, a Brown-famíliában a film végére már családtagként érezhettük otthon magunkat. Így talán nem is ér senkit váratlanul, hogy a Paddington folytatást kap, amelyet már idén ősszel megtekinthetünk mi is a moziban.

A sztori szerint derék mackónk nemcsak az új családjába, hanem a helyi közösségbe is minden további nélkül beilleszkedett. Épp néhány felettébb nem mackóknak való munkára adja a fejét, csak hogy Lucy néni 100. születésnapjára megvehesse a tökéletes ajándékot… aminek azonban lába kél.