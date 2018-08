Legalábbis nagyon úgy néz ki a First Man legújabb, eredeti nyelvű előzetese alapján, és a zene sem fog hiányozni, még talán néhány tánclépést is lejteni fog Ryan Gosling a Hold felszínén. Damien Chazelle író-rendező (Whiplash, Kaliforniai álom) most egy életrajzi filmben is kimutathatja a foga fehérjét, legalábbis ami az újszerű megközelítéseket illeti.

Tartalom: A lebilincselő történet középpontjában a NASA missziója áll, hogy embert küldjenek a Holdra. A zsigeri, szubjektív krónika Neil Armstrong 1961 és 1969 közti időszakára koncentrál, és James R. Hansen könyve alapján készült. A film feltárja, milyen áldozatokat követelt Armstrongtól és a nemzettől a történelem egyik legveszélyesebb küldetése. A film forgatókönyvét Josh Singer (A WikiLeaks-botrány, Spotlight: Egy nyomozás részletei, A Pentagon titkai) adaptálta a vászonra. Október idusán láthatjuk a hazai mozikban!