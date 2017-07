Neeem, ez nem a Jégvarázs 2, de még csak nem is egy spin off, hanem pusztán egy rövidfilm, amelyben visszatérnek egy “rövid” időre jégvarázsos kedvenceink. A Jégvarázs 2 még meglehetősen messze van, 2019. novemberében ülhetünk majd csak be rá a mozikba. Hogy odáig kibekkeljük az időt, érkezik az ügyeletes Disney-Pixar-mozi, a Coco novemberi debütálása előtt Olaf “bűbájos” hagyomány-vadászata, amelynek fentebb láthatjátok a magyar szinkronos előzetesét! Tehát a kisfilm a Coco előtt látható majd!