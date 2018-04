A Warner Bros. elkészítette az első előzetest az egykor nagy sikerrel vetített Ocean’s franchise csajos változatához, amiről csak remélni tudjuk, hogy nem fog úgy járni, mint két éve a Szellemirtók hasonló próbálkozása.

Erre némi garanciát jelenthet, hogy a film producere Steven Soderbergh, az Ocean’s trilóga rendezője volt, a rendezői székben Gary Ross ül, a fő szerepekre pedig toplistát színésznőket szerződtettek le. A filmet nem remake-nek, inkább egyfajta folytatásnak tekinthetjük, amelynek főszereplője Danny Ocean (George Clooney) húga, aki épp most szabadul a börtönből.

Ocean’s 8: Az évszázad átverése hivatalos tartalom: 5 év, 8 hónap, 12 nap… ennyi tervezgeti Debbie Ocean (Sandra Bullock) élete legnagyobb rablását. Jól tudja, hogy a melóhoz a legjobb csapatra lesz szüksége, kezdve régi bűntársával Lou Miller-rel (Cate Blanchett). Közösen látnak neki a specialistákat kiváltogatni: az ékszerész Amita-t (Mindy Kaling), a zsebes Constance-ot (Awkwafina), a zárszakértő Tammy-t (Sarah Paulson); a hacker Nine Ball-t (Rihanna) és a divattervező Rose-ot (Helena Bonham Carter). A zsákmány egy 150 milliót érő gyémántsor, ami a világhírű színész-énekes Daphne Kluger (Hathaway nyakán fogja ékesíteni, és aki az év egyik legjelentősebb rendezvénye, a Met Gála középpontjában lesz. A terv sziklaszilárd, de mindent tökéletesen kell csinálniuk, ha sikerre is akarják vinni.

Az Ocean’s 8: Az évszázad átverése 2018. június 7-én érkezik a magyar mozikba.