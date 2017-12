Megérkezett az első szinkronos előzetes az Ocean’s Eleven nő változatához, amelynek fő szerepében az eredeti címadó Danny Ocean (George Cloony) húga, Debbie (Sandra Bullock) valamint saját bandája: Lou (Cate Blanchett), Nine Ball (Rihanna), Amita (Mindy Kaling), Constance (Awkwafina), Rose (Helena Bonham Carter), Daphne Kluger (Anne Hathaway) és Tammy (Sarah Paulson) lesznek.

Hivatalos tartalom: Danny Ocean nagy volt, de nem elég nagy. Háromszor is összegyűjtötte kora legmenőbb bűnözőit, és nagy zsákmánnyal távozott… de van, aki még nála is ravaszabb, bátrabb és vonzóbb: a húga, Debbie.

Az Ocean’s-filmek szintet lépnek: az eddigi humor és izgalom most korunk legjobb, legismertebb, legszexibb színésznőinek előadásában kel új életre, miközben azért a férfiak is elég menők: a film egyben Zayn Malik színészi debütálása is.