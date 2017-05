Bár új jelenetet ezúttal nem igazán raktak bele, érdemes egy pillantást vetni a Thor: Ragnarök nemzetközi előzetesére is, ami így 1 percben talán még feszesebb és dinamikusabb lett az előzőnél is. Örülnénk pár képkockának a gladiátor Hulk arénabeli tombolásából is, de novemberig még bőven van idő…

Tartalom: Thort pörölyétől megfosztva bebörtönzik az Univerzum túlsó felén. Az idővel versenyt futva próbál visszajutni Asgardba, és megállítani a Ragnarököt; egy háborút, ami otthonának pusztulásával és az asgardi civilizáció eltűnésével járhat, és amit egy mindenható új ellenség, a könyörtelen Hela idézett elő. Először azonban túl kell élnie egy halálos gladiátorviadalt, amelyben ellenfele korábbi szövetségese és szintén a Bosszúállók tagja: a hihetetlen Hulk!