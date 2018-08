Tavaly ősszel már beszámoltunk róla, hogy a Paramount Pictures elkezdte fejleszteni a Mel Gibson főszereplésével készült 2000-es Mi kell a nőnek? vígjáték szerepcserés változatát, és most meg is érkezett az első előzetes Mi kell a férfinak?-hoz.

Az Adam Shankman rendezésébe készülő vígjáték főszerepében Taraji P. Henson lesz látható, aki egy Ali Davis nevű, sportolók menedzselésével foglalkozó ügynököt alakít, akit folyamatosan kiütnek a ringből férfi kollégái. Miután a megérdemelt előléptetésétől is elesik egy férfi kolléga miatt, Ali kétségbeesetten kezdi el keresni a megoldást, amivel a férfiak által uralt világban érvényesülni tudna… és egy titokzatos varázsló segítségével meg is találja: egyik pillanatról a másikra képes lesz hallani a férfiak gondolatait.

Új képességével Alinak sikerül kollégái elé kerülnie az NBA legújabb nagy felfedezettjének leszerződtetésért indult versenyben, ám könnyen lehet, hogy eközben a barátait, sőt a szerelmét is elveszti emiatt.

Úgy tűnik, a közönség lassan kezd megbarátkozni az ehhez hasonló “nemváltó” filmekkel, ugyanis míg a 2016-os csajos Szellemirtók óriásit bukott a mozikban, a pár hónapja bemutatott Ocean’s 8 – Az évszázad átverése szép sikert aratott – jövő januárban kiderül majd az is, hogy a Mi kell a férfinak? hogyan veszi az akadályokat…