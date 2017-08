Bármilyen hihetetlennek is hangzik, a Meyerowitz Stories című filmben nyújtott alakításáért sokan komolyan esélyesnek tartják Adam Sandler-t az Oscar díjra, a kételkedőknek pedig hadd említsük meg azt is, hogy a Cannes-i Filmfesztiválon egy négyperces álló ovációt kapott a sztár a vetítést követően.

A Netflix gyártásában készült filmben, Adam Sandler mellett Ben Stiller, Dustin Hoffman és Emma Thompson játsszák a fő szerepeket, és most megérkezett hozzá az első rövid előzetes is.

A The Meyerowitz Stories középpontjába egy teljesen széthullott család áll, akik egy, az édesapjuk művészi munkáját méltató ünnepély alkalmából újra összegyűlnek.

A film október 13-án debütál a mozikban és Netflixen is.