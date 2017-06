Egy újabb, valószínűleg sokak által megkérdőjelezett filmhez érkezett meg az első előzetes: az 1995-ös Jumanji folytatásához, amiben Robin Williams bohókás-humoros karaktere helyett most A szikla, azaz Dwayne Johnson fogja vinni a prímet.

Az eredeti filmhez képest 20 évvel később játszódó folytatásban 4 középiskolás egy elavult videójátékkonzolt talál. Amikor úgy döntenek, hogy kipróbálják, a játék beszippantja őket saját dzsungel környezetébe, az általuk kiválasztott felnőtt avatarok bőrébe kerülve. Hamarosan arra is rájönnek, hogy a játékot nem elég játszani, hanem túl is kell élni a kalandokat… és hogy visszakerüljenek a való világba, olyan veszélyekkel kell szembenézniük, amelyek örökre megváltoztatják a világról – és saját magukról – alkotott véleményüket.

A Jumanji: Welcome to the Jungle kisebb szerepeiben Kevin Hart, Jack Black, Missi Pyle és Karen Gillan lesz látható, a fim december 20-án kerül az amerikai mozikba.