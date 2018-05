Tegnap egy pár másodperces teaserrel beharangozták, ma pedig meg is érkezett az első előzetes a Shane Black rendezésében készült A Predator-hoz, ami szeptember 18-án érkezik az amerikai, és remélhetően a magyar mozikba is. A trailer amúgy ugyanaz, mint amit a CinemaCon-on pár hete levetítettek, így nem igazán értjük, miért kellett rá ennyit várni.

Amint az nemrég kiderült, az új Predator film folytatás helyett inkább rebootként szolgál, és az eredeti Ragadozóknál jóval veszélyesebb, genetikailag felturbózott mutáns Szuperpredatorok lesznek az új filmben. Az előzetesből ebből nem láthatunk túl sokat, azonban megismerhetjük a tartalomban már említett kisfiút, aki egyfajta játéknak gondolva az idegen szerkezetet a Földre csalja a Predatorokat, valamint a tanárt, illetve a leharcolt ex-katonákat is, akiken a Föld jövőre múlik.

Hogy őszinték legyünk, túl nagy hatást nem gyakorolt ránk a trailer, reméljük a következő azért ennél jobban fog sikerülni…