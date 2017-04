A 2014-es Annabelle ugyan nem teljesítette maradéktalanul a stúdió elvárásait, ahhoz azonban épp elég bevételt hozott, hogy a második részbe is belevágjanak. A Warner Bros. most az első előzetest és a hivatalos szinopszist is közzé tette az Annabelle: Creation-ra keresztelt folytatáshoz.

Tartalom: Néhány évvel kislányul tragikus halálát követően egy babakészítő és felesége befogad otthonába egy bezárt árvaházból az utcára került apácát és néhány kislányt. A kis csapat azonban hamarosan célpontjává válik a babakészítő teremtményének, Annabelle-nek.

Annabelle: Creation mozibemutató (USA): 2017. augusztus 11.