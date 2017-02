Megérkezett az első (teaser) trailer a több mint egymilliárd forintos támogatásból készülő, Csupó Gábor rendezésében készült Pappa Pia musicalhez, aminek a fő szerepeiben Szabó Kimmel Tamás, Nagy Feró, Ostorházi Bernadett, Stohl András, Kováts Vera, Reviczky Gábor, Miller Dávid és Mózes András lesz látható.

Tartalom: Legyőzheti Dávid Góliátot? Állítólag igen, de aki biztosra megy, inkább ellene fogadjon. A kicsi és gyenge és pénztelen többnyire alulmarad, amikor szembeszáll valakivel, aki gazdagabb és hatalmasabb – és néhány nagyra nőtt, kopaszra borotvált alkalmazottja kíséri mindenhova.

Papi (Nagy Feró) a világ legkedvesebb nyugdíjas linkje, aki mindenkinek tartozik és csak a jókedvét ajánlhatja törlesztés helyett. Már laknia sincs hol, egy lepukkant Duna-parti csónakházban húzza meg magát. Ám szomszédja, egy menő szuperdiszkó tulajdonosa, Wizy (Stohl András) most ezt is elvenné tőle, hogy valami csilivili buliplázát építtessen a parton. Az öreg nem esik kétségbe, de fogalma sincs, mit csináljon, úgyhogy a bonyolultabb megoldást választja: segítséget kér az unokájától, Tomitól (Szabó Kimmel Tamás). A srác legalább olyan link, mint a nagyapja, viszont sokkal sármosabb – és habozás nélkül hívja a haverjait.

A pesti vagányok, bohémek és egyéb szélfútta figurák tarkabarka csapata szembeszáll Wizy zsoldosaival meg bombázó, de jéghideg alvezérével, és megkísérli a lehetetlent: a csónakházból átmenetileg romkocsmát varázsolnak, hogy összegyűjtsék a túléléshez szükséges összeget.

A kedvük jó, az esélyeik rosszak – de ha egy romantikus vígjátékban mindenki zenész és/vagy szerelmes, akkor bármi megtörténhet. És addig is szól néhány ismerős, mégis egészen átalakult sláger…

Mozibemutató: 2017. augusztus