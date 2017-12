Update: a trailer cserélve lett a magyar szinkronos előzetesre.

A hosszú felvezetés után ma hajnalban végre megérkezett a beígért Jurassic World: Bukott birodalom trailer, és nem is okoz csalódást a rajongóknak. Az előzetessel együtt a film hivatalos szinopszisa is érkezett:

“Négy év telt el azóta, hogy a fogságból kiszabadult dinoszauruszok romba döntötték a Jurassic World luxus üdülőhely teljes intézményét. Nublas szigetén most nincsenek emberek, a túlélő dinók pedig a dzsungelben élik életüket. Amikor a sziget eddig nyugodt vulkánja életre kezd kelni, When the island’s dormant volcano begins roaring to life, Owen (Chris Pratt) és Claire (Bryce Dallas Howard) elindul, hogy megmentsék a megmaradt dinoszauruszokat a biztos halál karmaiból. Owen nagyon szeretné a vadonban eltűnt Blue-t is megtalálni, és Claire tisztelete is jócskán megnőtt a teremtények iránt, akik megmentését saját küldetésének tekinti.

A szigetre érkezve azonban az expedíció egy olyan összeesküvés nyomára bukkan, amely az egész bolygót a történelem előtti időkbe repítheti vissza.”