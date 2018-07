Az Aquaman mellett egy másik sokak által várt DC film előzetese is befutott a Comic-Con-ra, a Shazam! azonban teljes mértékben szakít az eddig látott DC hagyományokkal: a lassan már megszokott komor és drámai hangulat helyett egy könnyed és humoros, szinte már “Marveles”-nek mondható filmet láthatunk majd.

Az előzetest végignézve nyugodtan mondhatjuk, hogy Billy Batson lesz a DC Peter Parker-je, két meglehetősen hasonló karakerű fiatal srác szuperhőssé válását láthatjuk, amiből a nevetésre sarkalló botladozások mellett nem hiányzik még a jópofa “sidekick” szál sem. Egy szó mint száz, remek szórakozásnak ígérkezik.

A Shazam! hivatalos szinopszisa is megjött:

“Mindannyiunkban lakozik egy szuperhős, csak egy kis varázslatra van szükség, hogy előhozzuk. Billy Watson esetében egyetlen szót kell hangosan kimondani: Shazam! A 14 éves árva utcagyerek (Asher Angel) egy ősöreg varázsló segítségével egy felnőtt szuperhőssé, Shazam-má (Zachary Levi) képes átalakulni, aki bár istennekkel vetekedő hatalmat birtokol, a szívében továbbra is gyerek, és erejét arra használja fel, amire minden tinédzser tenné: szórakozásra. Repülés? Röntgenlátás? Villámokat lőni a kezedből? Shazam minden félelemérzet nélkül próbálgatja erejének korlátait, amire hamarosan szüksége is lesz, Dr. Thaddeus Sivana (Mark Strong) halálos serege ellen…”

A Shazam! 2019. április 4-én érkezik a mozikba.