Megérkezett a 2008-as Mamma mia folytatásának első, eredeti nyelvű előzetese! A Here We Go Again alcímű rész ugyanúgy ABBA-slágerekre fog építkezni, és musical műfajú romantikus vígjáték lesz, ami a gyermekáldás témája körül fog bonyolódni. Az előzetes tanúsága szerint két idősíkon fog játszódni: Meryl Streep Hamupipőkévé fog visszaváltozni Lily James személyében, aki mellett még számtalan új karakter is bemutatkozik – például Cher is kapott szerepet -, és persze az első részből ismertek is fel fognak sorakozni, hogy dalra fakadhassanak. A folytatást ezúttal a Most jó író-rendezője, Ol Parker álmodja nekünk vászonra, és nyár közepén, júliusban láthatjuk majd! A nyáron tehát ismét irány az aranytorkú Göröghon, addig pedig tessék előkotorni a szekrény mélyéről pár ABBA bakelitet a lemezjátszóba!