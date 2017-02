Ahogy az lenni szokott, az idei Super Bowl-ra is alaposan felkészültek a stúdiók, és szinte az összes komolyabb blockbuster kapott egy-egy előzetest, amelyeket most különösebb körítés nélkül kisebb adagokban közre is adunk nektek. Az első pakkban a Logan – Farkas, a Transformers: Az utolsó lovag és a Halálos Iramban 8 reklámjait nézhetitek meg – sok-sok új jelenettel.

Transformers: Az utolsó lovag Super Bowl spot

Halálos Iramban 8 Super Bowl spot