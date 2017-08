A horrorfilmrajongók bizonyára még emlékeznek 1976-os Ómen filmre, amelyben egy 5 éves kisfiú, Damien (Harvey Stephens) játszotta el a “sátán kegyeltjének” szerepét, egyfajta antikrisztust. A Netflix erre a sémára húzva készítette a Little Evil című filmet – egy kicsit könnyedebb műfajban.

A szeptember 1-jén érkező Little Evil-ben Gary (Adam Scott) nemrég házasodott össze élete nagy szerelmével, Samantha-val (Evangeline Lilly), és ezzel hivatalosan is a mostohaapja lett az 5 éves Lucas-nak (Owen Atlas). Gary hamarosan egyre különösebb dolgokat tapasztal a gyerek körül, és lassan kénytelen lesz azt hinni, hogy a mostohafia valósában a sátán ivadéka…

A filmet Eli Craig (Trancsírák) rendezte.