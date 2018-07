A teaser trailer után a teljes előzetes is megjött a novemberben érkező Legendás állatok – Grindelwald bűntettei-hez, amelyben tovább folytatódnak az első részben megismert Göthe Salmander (Eddie Redmayne) kalandjai.

Salmander az első rész végén börtönbe zárt, ám az új film elején kiszabadult hamarosan Gellert Grindelwald (Johnny Depp) ellen száll harcba, aki a tisztavérű varázslókat akarja megtenni a világ uraivá. Salmander segítőtársa a harcban nem más, mint a Harry Potter sorozatból is ismert Albus Dumbledore, akinek ifjú változatát Jude Law alakítja.

Hivatalos szinopszis: Göthe Salmander (Eddie Redmayne) szerencsére nem változik. Most is ugyanaz a kétballábas, nagy tudású varázsló, aki él-hal a legendás állatokért, és mindent megtesz értük, akár a Roxfortban jár, akár a világ más, egzotikus tájain. A varázslények iránti rajongása azonban ismét újabb kalandba sodorja: ezúttal régi szerelme, Leta Lestrange is felbukkan, de mellette vannak az első részben megismert barátai, a két csinos varázslónő, Queenie (a legilimentor) és Propentina (az auror) valamint a legjobb szívű mugli, Jacob.

Meg persze a varázslók és emberek közötti békességet gyűlölő, nagyhatalmú és mindenkin átgázoló Gellert Grindelwald…

Ha minden a tervek szerint alakul, a Legendás állatok sorozatban 5 film fog készülni.