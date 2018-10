Szinte napra pontosan egy hónap múlva érkezik a mozikba a Legendás állatok – Grindelwald bűntettei, amihez most az utolsó előzetes szinkronos változata is elkészült.

A film egyike azon idei alkotásoknak, amelynél a készítőknek nem igazán kell halálra aggódniuk magukat az anyagi siker miatt – az első rész (Legendás állatok és megfigyelésük) közel 820 millió dolláros eredménnyel zárt a mozikban, de hogyha ez nem lenne elég, a folytatásban pedig Johnny Depp (Gellert Grindelwald) és Jud Law (Albus Dumbledore) jelenléte is valószínűleg komoloy tömegeket mozgat majd meg.

Tartalom: Az első rész végén a nagy erejű, de gonosz terveket forraló Gellert Grindelwald (Johnny Depp) a MACUSA (az Amerikai Egyesült Államok Varázslókongresszusa) fogságába esett, de ehhez szükség volt Göthe Salmander (Eddie Redmayne) segítségére. Csakhogy Grindelwald beváltotta fenyegetését, megszökött, és híveket gyűjt. Követői legtöbbje nem is sejti, hogy mi az igazi célja: a tiszta vérű mágusok élén az összes varázstalan lényt le akarja igázni.

Ki más szegülhetne szembe vele, mint Albus Dumbledore (Jude Law), a Roxfort ifjú tanára, aki harcba hívja egykori diákját Salmandert. Az ifjú tudós vállalja a feladatot, mert nem is sejti, mekkora veszély leselkedik rá. Az egyre jobban megosztott varázsvilágban a legjobb barátok és legközelebbi családtagok szeretete és hűsége is kérdésessé válik.