Ahogy megígérték, tegnap este meg is érkezett az első trailer a Tomb Raider reboot-hoz, amiben a friss Oscar-díjas Alicia Vikander átveszi a stafétát Angelina Jolie-tól. Ismerjük tehát meg az új Lara Croft-ot, és ha lehet, barátkozzunk is rögtön meg vele, ugyanis nagyon valószínű, hogy jó ideig őt láthatjuk majd a szerepben.

A Tomb Raider reboot a beszámolók szerint nem a korábbi filmeből, hanem sokkal inkább a videójátékok fog építkezni, Lara Croft-ot pedig egy excetrikus felfedező lányaként ismerjük meg, aki tinédzserkorában eltűnt édesapja nyomába ered. Lara makacsul elutasítja édesapja végakaratát, amelyben azt szeretné ha ő venné át a birodalmának irányítását, és minden maga mögött hagyva beleveti magát az ismeretlenbe. Útja egy Japán partjain található misztikus szigetre is eljut, amelynek sírkamrái súlyos titkot rejtenek.

A Tomb Raider reboot 2018. március 16-án érkezik a mozikba.