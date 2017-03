Mióta a Disney megszerezte a ABC csatornát, a Marvel filmek legújabb előzetesei rendszeresen a Jimmy Kimmel Live show-ban debütálnak – mint most a A galaxis őrzői vol 2. legújabb trailere, amelyben most első alkalommal Kurt Russell is felbukkan, aki a főszereplő Chris Pratt apját alakja majd a filmben.

Rajta kívül új szereplőként csatlakozik a folytatásba Pom Klementieff, aki a Mantis nevű szuperhős szerepébe bújik, Elizabeth Debicki egy Ayesha nevű karaktert alakít, végül és nem utolsósorban pedig Sylvester Stallone, akinek a pontos szerepére eddig nem derült fény, csak találgatások vannak róla.

Mozibemutató: 2017. május 4.