Kipörgetve szinkronos előzetes – Scott Eastwood volán mögé ül

5 évvel ezelőtt még Jim Caviezel ült be Antonio Negret rendező felejthetőre sikerült autós filmjének, a Tranzitnak a főszerepébe. Negret legújabb autós őrületére ezúttal Scott Eastwoood bizonyult vevőnek, akinek megtetszhetett a Halálos iramban 8 gurulós dzsemborija. Most azonban nem lesz, aki elvigye mellette a hátán a filmet, a legfőbb húzónév az övé. Meglátjuk, hogy az apjától, Clint Eastwoodtól örökölt jó kiállás mire lesz elég, bár tartok tőle, hogy a filmben látható gyönyörű autócsodák messze elhomályosítják majd az alakítását. A kerekek – és valószínűleg az agytekervényeink is! – július 6-tól pörögnek majd ki itthon a mozitermekben, addig meg tessék beleveszni Scott tekintetében a Halálos iramban 8 “kicsi senkijeként”.

Tartalom: Andrew és Garrett Foster olyan tolvajok, akik a legdrágább luxusautókra szakosodtak. Épp egy 1937-es Bugatti meglovasításán ügyködnek Dél-Franciaországban, amikor a kocsi tulaja, legnagyobb szerencsétlenségükre a helyi maffiafőnök, rajtacsípi őket. Életükért cserébe el kell lopniuk egy 1962-es Ferrari 250 GTO-t a főnök riválisától.