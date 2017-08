Bár Arnold Schwarzenegger a visszatérésére óta keményen próbálkozik, és bár az elkészült féltucat film között volt színtiszta akciófilm (Erőnek erejével, Szabotázs), kőkemény dráma (Utóhatás), és kicsit a zombis vonalat is megpróbálta lovagolni (Maggie), igazi sikert egyikkel sem tudott elérni.

Legújabb, Killing Gunther című akció-vígjátéka azonban az első előzetes alapján egész szórakoztatónak tűnik, és akár meg is hozhatja neki a várva várt áttörést.

A filmben Schwarzenegger a címadó Gunther-t alakítja, aki a világ legjobbnak tartott bérgyilkosa. Egy csapat excentrikus kollégája azonban úgy dönt, ideje véget vetni Gunther uralmának, és tervet kovácsolnak rá, hogyan tegyék el láb alól – csakhogy Gunther úgy tűnik, mindig egy lépéssel előttük jár.

Schwarzenegger ezúttal az izmain kívül a humorát is bevetheti, és ég egy Terminatoros poént is elsüt.

A Killing Gunther-nek egyelőre nincs pontos bemutatója, de várhatóan még az idén a mozikba kerül.