Péntek 13 alkalmából kidobták az utolsó előzetest az óriási sikert aratott Stranger Thingssorozat 2. évadához, ami október 27-én debütál a Netflix-en, a tőlük megszokott módon egyszerre elérhetővé téve mind a 9 részt.

Érdemes megemlíteni, hogy az Imdb-n már 4 évad be van ütemezve a sorozat adatlapján.

A Stranger Things évad 2. évada közel 1 évvel az előzőben történt események után veszi kezdetét, amikor Will már újra csatlakozott barátaihoz, aki a szörnyű alternatív dimenzióból megmentették. Will édesanyja, Joyce (Winona Ryder) úgy dönt, megpróbál egy kicsit stabilabb környezetet teremteni fiainak, ezért randizni kezd egy régi osztálytársával, Bob-bal.

Hopper rendőrfőnök (David Harbour, az új Hellboy) eközben próbálja titokban tartani a történteket, beleértve Barb eltűnését.

A testvérpár Nancy (Natalia Dyer) és Mike (Finn Wolfhard) sokat változtak az események hatására, és továbbra is gyászolják halott Barb és tizenegy halálát.

A kisváros életét egy új testvérpár Billy (Dacre Montgomery) és Max (Sadie Sink) érkezése kavarja fel, míg Max hamar jóban lest a fiúkkal, Billy nem éppen barátkozós típus.

A másik dimenzióba nyitott portál azonban továbbra nyitva áll…