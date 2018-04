Ha Jim Carrey nevét meghalljuk valahol, egész biztosan a nem egy sötét hangvételű bűnügyi thriller ugrik be róla, pedig a Dumb és Dumber, az Ace Ventura és egy rakás hasonló hangvételű bugyuta vígjáték sztárja most bizony ebben a műfajban teszi próbára magát – az előzetes végignézve pedig már képet is kapunk róla, mekkora sikerrel.

Az eredetileg True Crimes címen futott Dark Crimes egy 2008-as New Yorker cikk alapján készült, és megtörtént esetet dolgoz fel.

A Dark Crimes középpontjában egy Tadek nevű rendőrtiszt (Jim Carrey) áll, aki komoly hasonlóságot fedez fel egy megoldatlan gyilkosság és híres író, Krystov Kozlow (Csókás Márton) regényében leírt bűntett között. Tadek követni kezdi Kozlowot és barátnőjét (Charlotte Gainsbourg), aki egy titokzatos szexklubban dolgozik, és ahogy egyre jobban alámerül a bűnöző alvilágba, a megszállottsága is egyre nő…

A film csipán limitált mozibemutatót fog kapni, először április 19-én lesz látható a DirecTV-n, majd a VOD szolgáltatóknál is debütál.