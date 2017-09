A STX Entertainment közzétette az első előzetest a The Foreigner című filmhez, amit Martin Campbell, a Casino Royale rendezője készített, a fő szerepeiben pedig Jackie Chan és Pierce Brosnan lesz látható.

A film sztorija meglehetősen ismerős lehet az Elrabolva filmből: Jackie Chan egy “speciális képességekkel” rendelkező édesapát alakít benne, akinek tinédzser lányát terroristák rabolják el – ő pedig a nyomukba ered. Pierce Brosnan pedig egy kormányügynök szerepébe bújik, aki komoly összetűzésbe kerül a lányát menteni próbáló édesapával, ám kiderül, hogy saját múltjában is akad egy szál, ami összeköti őt a terroristákkal.

A filmet szeptember 20-án mutatják be Kínában, október 23-án pedig az amerikai mozik is műsorra tűzik – magyar bemutatóról egyelőre nincs hírünk.