A múlt heti beharangozó trailer után a Jurassic World: Bukott birodalom megérkezett az utolsó előzetese is, amely főszereplője az Owen (Chris Pratt) házikedvenc raptorja, Blue génjeiből kikeresztezett hibrid Indoraptor, de nagyon tűnik, hogy az előző rész konfliktusát megoldó Mosasaurus-szal is többet találkozhatunk majd, mind korábban.

A hangsúly ezúttal nem a méreten és fogak nagyságán, hanem az intelligencián és a gyorsaságon van, ami jócskán megnehezíti majd a rá vadászó emberek dolgát.

A Jurassic World remek példával szolgált, hogy egy fényét vesztett sorozat rebootolása is sikerülhet jól, reméljük, az új rész is tovább erősíti majd franchise-ot.