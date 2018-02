A Sony az ígéretét betartva tegnap este közzétette az első teaser trailer a Tom Hardy főszereplésével készült Venom filmhez – túl sok látnivalóvalóval sajnos nem szolgál, inkább egy kis ráhangolódásnak tekinthető a filmhez.

A Sony most kiadott rövid szinopszisától szintén nem árul el túl sokat, azonban gyakorlatilag megerősítették azt a korábban keringő pletykát, mely szerint a film a képregénysorozat Lethal Protector szálát dolgozza fel, amelyben Venom és Pókember békét kötnek egymással, Eddie Brock pedig New York-ból San Francisco-ba költözik, hogy ott újrakezdje az életét. A múlt azonban ott is utoléri, egyik korábbi áldozatának apja ugyanis egy szuperőkkel felvértezett zsoldossereget toboroz ellene. ókember néhány elég félrevezető tévébeszámoló után San Francisco-ba indul, hogy végleg leszámoljon korábbi ellenfelével, ehelyett azonban közösen lesznek kénytelenek felvenni a harcot öt új Venom-szimbióta: Scream, Phage, Riot, Lasher és Agony ellen.

Egy nemrég napvilágot látott hír szerint Carnage, azaz Vérontó is feltűnik majd a filmben, ezt azonban nem erősítette meg a stúdió.

Mozibemutató 2018. október 5.