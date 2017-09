A szürke ötven árnyalata és A sötét ötven árnyalata után hamarosan a zárófejezetéhez érkezik az E. L. James nagy sikerű regényei alapján készült trilógia.

A szabadság ötven árnyalata-hoz most megérkezett az első előzetes és egy moziplakát is, amelyen a főszereplő Anastasia látható menyasszonyi ruhában.

Hivatalos tartalom még nincs, de amennyiben a film hű marad a regényhez, egy romantikus eljegyzés, még több sötét titok és még egy gyerekrablás is képbe fog kerülni a trilógia utolsó részében – igazi Valentin-napi film lesz.

A szabadság ötven árnyalata mozibemutató: 2018. február 8.