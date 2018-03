A 2012-es Rontó Ralph sikere után kétség sem fér hozzá, hogy a Disney elkészíti a folytatást is, amihez most megérkezett az első előzetes és a hivatalos szinopszis is.

“Ralph kitör az internetre: Rontó Ralph a második részben maga mögött hagyja a videojátékok birodalmát, és az internet felderítetlen és lenyűgöző világába merészkedik, ami könnyen lehet, hogy nem éli túl Ralp rombolását. Ralph (John C. Reilly) és barátja Vanellope von Schweetz (Sarah Silverman) minden kockára téve az internet világába utazik, hogy Vanellope elromlott videojátékához, a Sugar Rush-hoz egy alkatrészt felkutassanak.”

A Rontó Ralph 2. 2018. november 22-én érkezik a mozikba.