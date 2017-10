Jennifer Lawrence magyarországi forgatásáról bőségesen beszámoltak a pletykalapok, most pedig megérkezett az első előzetes is a részben nálunk forgatott Vörös veréb című filmhez, ami 2018. március 1-jén érkezik a hazai mozikba.

A műfaját tekintve a kém-filmek közé sorolható alkotás Jason Matthews, egy nyugalmazott CIA-tiszt első regénye alapján készült, aki a kémkedés, kémelhárítás, beszervezés és kiberháború terén szerzett személyes tapasztalatait felhasználva nem csupán irodalmi, de szakmai szempontból is minden igény kielégítő regényt készített.

A film sztorijában egy Dominyika Jegorova nevű balerinát (Jennifer Lawrence) besoroznak a szovjet hírszerzés “Verébiskolába”, ahol megtanítják rá, hogyan kell a testét fegyverként használni. Az első küldetésén egy Nathaniel Nash (Joel Edgerton) nevű CIA tisztet kell megfigyelnie, akivel azonban hamarosan halálos össztűzben kerülnek. A páros titkos hűségesküt köt egymással, amivel Moszkvától egészen Washingtonig minden hírszerző ügynökség veszélybe kerül.