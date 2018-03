Az Universal Pictures and Illumination és végre közzétette az első teljes trailert a The Grinch animációs rajzfilmhez, ami november 9-én érkezik a mozikba.

Dr. Seuss azonos című klasszikus meséjének legújabb feldolgozása nem változtat az eredeti történeten, a Benedict Cumberbatch hangján beszélő Grincs most is megpróbálja majd ellopni a Kifalviak Karácsonyát.

A Grinch egy talányos szerkentyűkkel felszerelt barlangban él hűséges kutyája, Max társaságában, és kizárólag akkor látogat el a szomszédos Kifalvába, amikor kifogy az élelemből. A nyugodt életét egyetlen esemény zavarja meg évről-évre: a Karácsony, amit egyre nagyobb, fényesebb és hangosabb ünnepségekkel köszöntenek a falu lakói. Amikor a kifalviak úgy döntenek, hogy az idei Karácsony legalább háromszor akkor lesz, mint a tavalyi, a Grinch ráébred, hogy egyetlen esélye van visszakapni a békét és nyugalmat: el kell lopnia a Karácsonyt. Merész tervet eszel ki tehát, és úgy dönt, ő maga öltözik be Télapónak, és a hitelesség kedvéért még egy félresikerült rénszarvast is csapdába ejt.

Ezalatt azonban a egy falubeli kislány, Cindy-Lou barátaival közösen azt tervezik, hogy elrabolják a Télapót…