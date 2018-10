A dzsungel könyve és A szépség és a szörnyeteg sikerén felbuzdulva a Disney alaposan rákapcsolt klasszikus a meséinek élőszereplős remake formában történő újrakészítésável – az elkövetkező bő fél évben három is a mozikba fog kerüli: novemberben elején érkezik a A diótörő és a négy birodalom, 2019. márciusában a Dumbo, májusban pedig az Aladdin remake, amihez most érkezett meg az első előzetes.

A Guy Ritchie rendezésében készült remake szereplőgárdáját az amerikai és európai nézők számára alapvetően ismeretlen színészek alkotják, a két kivétel a Jázmint alakító Naomi Scott (Power Rangers, illetve ő lesz Charlie egyik új angyala), valamint Will Smith, aki a Dzsinn hangját fogja kölcsönözni. Utóbbival sajnos az első trailerben még nem találkozhatunk, ám ettől függetlenül azt már most is borítékolni lehet, hogy a korábbi alkotások színvonalához hasonlóan most is lenyűgőző látványvilágban lesz részünk.

Az 1992-ben animációs Aladdin film óriási siker volt a mozikban, 28 milliós büdzséből több mint 500 milliós bevételt hozott – reméljük, hogy az új változat is hasonló sikereket ér majd el.