A 20th Century Fox közzétette az első teaser trailert a Deadpool 2-höz, ami a megszokott módon nem a hagyományos értelemben vett előzetes, inkább egy újabb őrült szösszenet, esetünkben a hazánkban kevésbé ismert Bob Ross festővideóinak (lásd link alatt) a paródiája.

Az utolsó fél percre azért jutott néhány jelenet is a 2018. január 1-jén mozikba kerülő filmből.

Az előzetessel együtt a Deadpool 2 első – hasonlóan agyhalott – szinopszisa is megjött:

“Egy majdnem halálos kimenetű szarvasmarhatámadást követően a torz bisztró tulajdonos (Wade Wilson) megpróbálja beteljesíteni álmát, hogy a Mayberry legszexibb csaposa legyen, és egyben megtanul együtt élni ízérzékelésének teljes elvesztésével. Miközben azt keresi, hogyan tudná kicsit megfűszerezni az életét, Wade ninjákkal, a yakuzával és egy csapat szexuálisan agresszív kutyával is kénytelen megküzdeni. Az egész világot körbeutazza, hogy felfedezze a család fontosságát, a barátságot, újfajta kalandokat él át, és kiérdemli A világ legjobb szeretője feliratú kávésbögrét.”