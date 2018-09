Jövő tavasszal végre betekintést nyerhetünk annak a szupernős(nő)nek az előzménysztorijába, aki mindeddig rejtve maradt a Marvel moziverzumában. Ő Marvel Kapitány, akinek gúnyáját A szoba sztárja, Brie Larson öltötte magára, és valószínűleg rá vár majd a feladat is, hogy letörölje az önelégült mosolyt Thanos naplementében fürdő ábrázatáról. Abban már most biztosak lehetünk, hogy Carol Danvers pilóta úgy megszorongatja majd Thanos golyóit, hogy abba belelilul! De addig is kiélvezhetjük az előzményeket, hogyan válik Danvers Marvel Kapitánnyá, az univerzum egyik legerősebb szuperhős(nőj)évé. Viszont a jó hír, hogy alig egy-másfél hónapra a Marvel Kapitányt követően már rendet is tesznek a Bosszúállók új csapattársnőjükkel kiegészülve. Addig is itt az első előzetes, ami sokat még nem mesél, csupán sejtet!