A harmadik előzetest is közzétette a Sony a Venom filmhez, aminek szép lassan a bemutatója is elérkezik, alig több mint két hónap múlva, október 4-én érkezik majd a hazai mozikban.

A stúdió már több alkalommal is kijelentette, hogy a most készülő spin-off sorozatának – a Venom filmen kívül jelen pillanatban a Silver & Black, a Nightwatch és a Morbius az élő vámpír filmek vannak tervben – semmi köze nem lesz a Marvel által újra felépítésre kerülő Pókember univerzumhoz, így, bár a kezdetben még páran reménykedtek egy cameo-ban, a Venom filmben egészen biztosan nem fogunk Tom Holland-dal találkkozni.

Tom Hardy vezetésével egész szép kis szereplőgárdát rajtak össze a filmhez: Michelle Williams, Riz Ahmed, Jenny Slate, Scott Haze és Woody Harrelson is szerepelni fog a film, utóbbi egyelőre megerősítsés nélküli pletykák szerint Venom fő ellenfele, Carnage, azaz Vérontó szerepét kapta.

Hivatalos tartalom: Az űrből jön, és csak akkor létezik, ha egy másik lényen élősködhet. Gazdateste Eddie Brock (Tom Hardy), fotós, de ő maga hidegfejű szadista, aki a világ létét fenyegeti, ám néha mégis kiáll az ártatlanokért.

Pókember egyik különleges erejű, veszélyes és kiismerhetetlen ellenfele maga sem tudja, hogy a fény vagy a sötétség oldalán áll-e: különleges betegsége (mely egyben az emberek fölé emeli) néha a jók, néha a gonoszak közé sodorja.

Abban az egész Univerzumot megrázó csatában, amely most vár rá, a jóságára és a gonoszságára is szüksége van.