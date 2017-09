A 2015-ös Insidious: Gonosz lélek után újabb fejezetéhez érkezett népszerű horror-sorozat, és a hazai forgalmazó Intercom-nak köszönhetően az Insidious – Az utolsó kulcs első előzetesét a nemzetközi trailer debütálása pillanatában már rögtön szinkronosan is megnézhetjük. Well Done!

A filmez amúgy egy remek poszter is érkezett, amit megnézhettek a link alatt.

Az ismételten James Wan produceri felügyelte alatt készült Az utolsó kulcs pontos tartalma egyelőre nem ismert, a bemutatója azonban igen: 2018. január 4.