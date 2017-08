Inhumans – Embertelenek feliratos előzetes

Az ABC új Marveles televíziós sorozata, az Inhumans – kapaszkodjatok meg! -, IMAX bemutatót kap! A Marvel moziverzum Inhumans ágával A S.H.I.E.L.D. ügynökei tévésorozat már foglalkozott, most külön sorozatban mutatkozhatnak be az Embertelenek, amelynek dupla epizódját IMAX-kamerákkal rögzítették, így augusztus végén az Aréna IMAX termében is műsorra tűzik. Arról, hogy magát a sorozatot hol követhetjük majd itthon, nincs információ. Nektek hogy tetszik az előzetese? Ki fog majd közületek hanyatt-homlok rohanni IMAX-feláras jegyet venni?

Update: Itthon a Viasat3-on lesz látható a sorozat, októbertől!