Megérkezett az első rövid (fél perces előzetes) a Valami Amerika 3-hoz, ami 2018. február 13-tól lesz látható a mozikban.

Hivatalos tartalom: Tamás (Pindroch Csaba), Ákos (Szabó Győző) és András (Hujber Ferenc), a balek testvérek minden eddiginél lehetetlenebb helyzetbe kerülnek a szélhámos Alexnek (Szervét Tibor) köszönhetően. A körülményeket bonyolítja a rendőrség és a két rivális maffiabanda, Baláék (Csuja Imre) és Toniék is. Egy rejtélyes, milliókat érő, lopott bélyegért indul hajsza, aminek tétje a fiúk sorsa. Eszter (Ónodi Eszter) és Timi (Oroszlán Szonja) is beleveti magát a nyomozásba, mindenki versenyt fut az idővel. Vajon ezúttal is sikerül kikeveredniük a slamasztikából?

A filmet ezúttal is Herendi Gábor rendezi.