Az ígéretekhez híven már meg is érkezett a Tűzgyűrű 2. (Eredeti címén Pacific Rim: Uprising) első előzetese, amit a New York-i Comic-Con-on tettek közzé. A trailer alapján úgy tűnik, a továbbfejlesztett Jaeger robotoknak a visszatérő Kaiju fenyegetés és egy minden eddiginél nagyobb szörny mellett egymással, vagy legalábbis hozzájuk hasonló, de más célból gyártott társaikkal is harcba kell szállniuk.

A 10 évvel az Tűzgyűrű eseményeit követően játszódó filmben Pacific Rim: Uprising-ban a korábban elért győzelemmel a Jaeger program új erőre kapott és az emberi történelem legerősebb globális védelmi erejévé fejlesztették. A Pan Pacific Defense Corps kizárólag a legjobb képességű emberekből válogatja újoncait, akikből a következő generációi hőseit kívánja kinevelni. Ha a Kaiju fenyegetés visszatérne – és a többség meg van róla győződve róla, hogy vissza fog -, ezúttal felkészülve várjuk őket. Legalább is ezt reméljük…

A Tűzgyűrű 2. 2018. március 23-án érkezik a mozikba.