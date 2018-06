A trilógiák sorába emelkedik az Így neveld a sárkányodat széria, amely időközben világra hozott egy egészen remek televíziós sorozatot is. Régóta vártunk már rá, hogy Hablaty és sárkánya, Fogatlan kalandjai folytatódjanak, és továbbra is várnunk kell, ugyanis csak jövő február végén ülhetünk be rá a mozikba. Addig tessék elővenni a korábbi két részt, és végigdarálni a több évados sorozatot, így talán sikerül kibekkelni a hátralévő 8 hónapot. És most lássuk az előzetest!

Tartalom: Ami egy kamasz viking és egy félelmetes Éjfúria sárkány meglepő barátságaként indult, nagyszabású trilógiává nőtte ki magát, mely végig követi hőseink életét. Ebben a mostani fejezetben Hablaty és Fogatlan végre megtalálják igazi rendeltetésüket. Hablaty a falu főnöke lesz Astriddal az oldalán, míg Fogatlan a sárkányok vezérévé válik. Ám az eddig látott legsötétebb veszedelem – és egy Éjfúria lány felbukkanása – még sosem tapasztalt módon teszi próbára hőseink barátságát…