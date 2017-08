Időcsavar szinkronos előzetes

Miki egér új franchise-ba vágja bele a fejszéjét, méghozzá Madeleine L’Engle írónő ifjúsági klasszikusába, az Időcsavarba! A quadrológia kötetei olvashatók magyarul is – aki inkább a nyomtatott formát támogatja! -, ennek az első részéből forgatott filmet Ava DuVernay, a Selma rendezőnője Chris Pine-nal – aki, úgy tűnik, eladta a lelkét a Disney-nek! -, és még számos neves sztárral (Reese Witherspoon, Zach Galifianakis, Michael Peña, Oprah Winfrey, és így tovább!). A premier dátuma még messze – 2018. márciusában kerül a mozikba! -, de most bepillantást nyerhetünk L’Engle fantáziavilágába! Tetszetős?

Tartalom (a könyv fülszövege): Meg édesapja az ötödik dimenzióban való időutazással kísérletezett, és vagy két évvel ezelőtt eltűnt. Most gyerekein, Megen és a kis Charles Wallace-en, valamint barátjukon, Calvinen a sor, hogy megkeressék. Varázslatos, galaxisokon keresztül vezető mentőexpedíciójuk során nem várt ellenséggel találják szembe magukat…