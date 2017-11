Megérkezett az első előzetes a Hostiles című háborús drámához, amely a 2013-as A harag tüze után a második közös filmje Christian Bale-nek és Scott Cooper rendezőnek.

A filmet különböző fesztiválokon már elkezdték vetíteni, és december 22-én limitáltan be is mutatják az amerikai mozik, ami lehetővé szerint számára, hogy a jövő évi Oscar-ért is versenybe szálljon – bár az eddigi kritikák alapján (60-70% között van) nem tartanánk túl komoly esélyesnek.

Az 1892-ben zaj film középpontjában egy legendás kapitány (Christian Bale) áll, aki a kezdeti tiltakozása ellenére elvállalja, hogy egy haldokló Cheyenne törzsfőnököt és családját visszakísérje a törzs területére. A hosszú és veszélyes úton nem csupán az ellenséges komancsok támadásaival, de saját társai és a kívülállók ellenérzésével is meg kell küzdenie.