Helen Mirren-t utoljára a 2012-es Hitchcock-ban láthattuk horrorfilmben, most azonban újabb rémisztő alkotással bővíti ezen repertoárját: a Winchester: The House That Ghosts Built filmhez most az első trailer is megérkezett.

A San Jose-ban található Winchester ház valódi története is elég rémisztő: A 2200 négyzetméretes, 160 szobás gótikus monstrumot a híres fegyvergyártók örököse, Sarah Winchester építette, méghozzá teljes 38 éven keresztül, éjjel nappal.

A Michael Spierig & Peter Spierig (Fűrész – Újra játékban, Daybreakers – A vámpírok kora) rendezésében készülő filmben Sarah Winchester (Helen Mirren) a házat nem saját magának, és nem is unokahúgának (Sarah Snook), vagy a házba befogadott brilliáns Dr. Eric Price-nak (Jason Clarke) építi, hanem börtönnek szánja a több száz bosszúálló szellemnek, akik bosszút esküdtek családja.

A film 2018. február 2-án érkezik az amerikai mozikba.