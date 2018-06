Visszatér minden idők egyik legrémisztőbb sorozatgyilkosa, Michael Myers, hogy egy utolsó elvarratlan szálat még lerendezzen. John Carpenter, a kultikus első rész rendezője ezúttal producerkedik, átadta a stafétát az ifjú titán David Gordon Greennek, aki visszahozta – ha mégoly rövid időre is – Nicolas Cage-et a tetszhalálból a Joe-ban, vagy levágta a lábát Jake Gyllenhaal-nak a Strongerben. Az új horror társírói közt köszönthetjük Danny McBride-ot, aki újabban nem csak megnevettet, hanem meg is borzongat minket. Visszatér maga a Sikolykirálynő, Jamie Lee Curtis is, hogy rendezzen egy kifizetetlen számlát. Vajon sikerül az új Halloweennek felérnie a négy évtizeddel ezelőtti mészárláshoz? A filmet stílszerűen október végére időzítik.