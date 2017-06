Gyilkosság az Orient Expresszen szinkronos előzetes

Agatha Christie népszerű bűnügyi regényét 1974-ben az amerikai Sidney Lumet adaptálta vászonra, és mindent elsöprő sikert – még egy Oscar-díjat is – aratott, mi több, maga az írónő is rendkívül elégedett volt vele. Lumet nyomdokvizein most Kenneth Branagh nyúl hozzá ismét a klasszikushoz, és porolja le róla a több mint négy évtizede felgyűlt miazmát. Christie sztoriját ezúttal az a Michael Green adaptálta forgatókönyvre, akinek Logan utolsó vesszőfutását, a legújabb Alien-, és Szárnyas fejvadász-filmeket, valamint az Amerikai istenek televíziós változatát köszönhetjük. Ahogy annakidején, most is igazi sztárszereposztás jellemzi a produkciót: Johnny Depp, Michelle Pfeiffer, Penélope Cruz, Willem Dafoe, Judi Dench, Josh Gad és Daisy Ridley láthatjuk viszont többek közt a vonaton, ahol Hercule Poirot figuráját Branagh saját magára osztotta. Vajon lesz belőle Poirot-franchise? Talán utána a derék nyomozó hajóra száll a Níluson is!

A filmet előreláthatólag novemberben láthatjuk majd a mozikban!

Update: immár a film szinkronos előzetesét tekinthetitek meg!