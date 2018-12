A második előzetes is befutott a Godzilla II – A szörnyek királya filmhez, ami 2019. május 30-án érkezik a hazai mozikba.

Az első trailerben még csak a körvanalait láthattuk a Godzillánál is jóval termetesbb King Ghidorah-nak, most azonban már jóval több részletet láhatunk belőle, sőt, kapunk egy kis ízelítőt a két gigász összecsapásából is, ami első blikkre nem sok jót ígér Godzilla számára…

Hivatalos szinopszis: A Föld beteg, és az emberiség a betegség. De van egy gyógyszer, amely minden kórt elpusztít, és sok ezer éve itt él a világon láthatatlanul: a titánok törzse. Ezek az ősi szörnyek kegyetlenek, legyőzhetetlenek, hatalmasak és csodálatosak – ha egyszer elszabadulnak, mindent elpusztítanak, ami otthonuk ártalmára lehet.

És most jönnek.

Úgy érzik, az emberiség veszélyes: hát előbújnak földalatti fészkeikből, hogy egyszer és mindenkorra leszámoljanak velünk.

Az ember önmagában gyenge. E mindent eldöntő, esélytelen csata során ahhoz kell segítségért fordulnia, akitől eddig rettegett: Godzillához.