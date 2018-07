A szuperhősök után most jöjjenek a gigászok: A San Diego Comic-Con-on végre bemutatták az első előzetest a Godzilla: King of the Monsters-hez, amire a 2014-es Godzilla remake óta várnak a rajongók.

Az emberiség ezúttal ha lehet, még komolyabb bajba kerül, amikor olyan óriási szörnyetegek bukkannak fel a Föld felszínén, amelyek könnyen lehet, hogy még a legendás Godzillánál is erősebbek. Az óriási molylepkéhez hasonlító Mothra a trailerben ugyan nem tűnik túl agreeszívnak (a főszereplő Millie Bobby Brown még meg is érinti), a Pterodactylus-szerű Rodan azonban szemlátomást hatalmas pusztítás visz véghez: szárnycsapásai alattn szonikus robbanás tör ki, amely komplett városnegyedeket tesz a földdel egyenlővé, és bár csupán egy távoli jelenetben láthtató, de úgy tűnik, mintha izzó, vulkanikus eredtű gömbökkel szönyegbombázást hajtana végre a porig rombolt Washington DC felett.

A trailer elején ugyan csupán jégbe fagyva látható, ám a végén felbukkan az igazi “király”, King Ghidorah is, aki egy, napokban érkezett leírás szerint Godzilla 350 láb (ca. 106 méter) magassával szember 521 láb, azaz másfélszer akkora mint a korábban megismert legendás szörny.

Az előzetes alapján arra tippelünk, hogy Godzillának nem kell mindhárom szörnyeteggel megküzdenie, sokkal valószínűbbnek látszik, hogy Mothra Rodan ellen, Godzilla pedig Ghidorah ellen fog meccselni, az pedig az záró képkockákból egyértelműen kiderült, hogy a teljes légierő Godzillát támogatja harcol majd a csatában.

Az emberi oldalt vizsgálva a film főszereplője a Stranger Things sorozatból ismertté vált Millie Bobby Brown lesz, a negatív oldalon pedig Vera Farmiga fog állni, aki nem tudjuk ugyan pontosan hogyan, de komoly szerepet játszik majd az események alakulásában.

Godzilla: King of the Monsters mozibemutató: 2019. május 31.