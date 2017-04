A Páncélba zárt szellem mellett egy másik igen ismert manga élőszereplős adaptációja is készülőben van: a Fullmetal Alchemist december érkezik a japán mozikba, azt azonban sajnos még nem tudni, hogy az egyéb területeken mikor szándékozik bemutatni a Warner Bros. Pedig az előzetes alapján – ami most a japánul kevésbé beszélők számára angol felirattal érkezett – valószínűleg lenne rá kereslet máshol is…

A Fullmetal Alchemist sztorijának középpontjában egy alkímiában jártas testvérpár áll, akik egy egy balul elsült kísérlet – halott édesanyjukat próbáltál az életbe visszahozni – következtében szörnyű balesetet szenvedtek: Edward jobb karját és bal lábát, Alphonse pedig az egész testét elvesztette. Hogy helyrehozzák az életüket, a testvérek most egy, az alkimisták körében jobbára legendaként emlegetett tárgy, az elképesztő erőket felszabadító Bölcsek köve után kutat…