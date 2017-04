Április 26-án van a hivatalos Alien Day, a Fox pedig gondoskodott róla, hogy méltó módon meg legyen ünnepelve az esemény, ugyanis egy újabb előzményvideót töltött fel az Alien: Covenant-hoz, amelyben egy igen fontos részt láthatunk a film történetét megelőző időszakból. Végre megtudhatjuk, mi történt Elizabeth Shaw (Noomi Rapace)-val, és az android David (Michael Fassbender) Prometheus eseményeit követően.

A David kommentárjával ellátott videóban láthatjuk, ahogy Shaw megszereli az igen pocsék állapotban lévő androidot, és kiderül az is, hogy sikerült lokalizálniuk a teremtők szülőbolygóját, ahova útnak is indultak. Mivel nem tudták, mennyi időbe telik, amíg odaérnek David hibernációba helyezi Shaw-t. A célhoz megérkezve azonban a videó félbeszakad – remélhetőleg egy (vagy több) videóban azt is meg fogjuk tudni, mi milyen események történtek ezt követően…